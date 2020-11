Separazione: come i figli, anche cani e gatti possono avere affido condiviso (Di domenica 1 novembre 2020) Quando una coppia si separa oltre a procedere alla divisione dei beni materiali, all’affido dei figli minori, quando sempre più famiglie hanno un animale da compagnia, si deve provedere alla collocazione anche dell’amico a 4 zampe. Ovviamente al riguardo vi è un vuoto normativo ed in mancanza di specifiche norme che regolino la materia la normativa più vicina applicabile è quella che riguarda l’affidamento dei figli. affido condiviso Il Tribunale, indipendentemente da di possa detenere la proprietà dell’animale, può predisporre l’affido condiviso quando a reclamarlo sono entrambi i membri della coppia che si separa. Il Giudice, come per i ... Leggi su pensioniefisco (Di domenica 1 novembre 2020) Quando una coppia si separa oltre a procedere alla divisione dei beni materiali, all’deiminori, quando sempre più famiglie hanno un animale da compagnia, si deve provedere alla collocazionedell’amico a 4 zampe. Ovviamente al riguardo vi è un vuoto normativo ed in mancanza di specifiche norme che regolino la materia la normativa più vicina applicabile è quella che riguarda l’affidamento deiIl Tribunale, indipendentemente da di possa detenere la proprietà dell’animale, può predisporre l’quando a reclamarlo sono entrambi i membri della coppia che si separa. Il Giudice,per i ...

Teresa_La_Vispa : Come dicevo a @ChesterOrlovsky , probabilmente RulloPsyco e mammina hanno pensato di ammazzare la nuora/moglie perc… - gsaggese84 : I due errori da nn commettere. Come quello di pensare a soluzioni semplici per problemi complessi. Tipo la separazi… - hallogator : RT @Socialas991: Perché la pseudo sinistra ama la separazione in skills, come il sistema americano, sanno che se il mercato del lavoro divi… - sil_viar0 : RT @Socialas991: Perché la pseudo sinistra ama la separazione in skills, come il sistema americano, sanno che se il mercato del lavoro divi… - Socialas991 : Perché la pseudo sinistra ama la separazione in skills, come il sistema americano, sanno che se il mercato del lavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Separazione come Separazione: come tutelarsi La Legge per Tutti Italia si, Al Bano fa un appello alla figlia Jasmine “La droga lasciala agli altri”

Albano e il rapporto con Yari Albano è un padre molto presente che, però, dopo la separazione da Romina, come accade spesso, ha avuto rapporti a volte un po’ tesi con i figli. Forse, chi ne ha ...

L’immigrazione e i bambini separati al confine, tra Trump e Biden irrompe il Papa

“Si tratta di qualcosa che un cristiano non può fare. È la crudeltà nella forma più alta”. Così Papa Francesco ...

Albano e il rapporto con Yari Albano è un padre molto presente che, però, dopo la separazione da Romina, come accade spesso, ha avuto rapporti a volte un po’ tesi con i figli. Forse, chi ne ha ...“Si tratta di qualcosa che un cristiano non può fare. È la crudeltà nella forma più alta”. Così Papa Francesco ...