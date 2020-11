Sampdoria-Genoa: 1-1 La Diretta. Segna Jankto, pari di Scamacca (Di domenica 1 novembre 2020) li derby di Genova chiude la domenica di campionato. Nella Samp non ce la fa dal 1' Candreva (comunque in panchina): titolare Jankto sulla destra. Ramirez dietro a Quagliarella in attacco. Maran ... Leggi su leggo (Di domenica 1 novembre 2020) li derby di Genova chiude la domenica di campionato. Nella Samp non ce la fa dal 1' Candreva (comunque in panchina): titolaresulla destra. Ramirez dietro a Quagliarella in attacco. Maran ...

Gazzetta_it : VIDEO #SampGenoa, clamoroso: #fumogeno in campo... col paracadute! - Daniele20052013 : Sampdoria-Genoa senza tifosi ma in campo arriva un fumogeno con un paracadute - rfutbol : Comienza 2ª Parte Sampdoria - Genoa #Sampdoria #Genoa #SerieA - PeppoSpack : RT @gippu1: Prima di #Scamacca, l'ultimo giocatore ad aver segnato il suo primo gol in serie A nel derby di Genova erano stati Andrea Poli… - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Sampdoria-Genoa, il secondo tempo della gara del Ferraris (live) -