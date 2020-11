Rizzoli ammette: “Manca un rigore all’Inter. Ma Marotta poteva protestare altrove” (Di lunedì 2 novembre 2020) Gli arbitri tornano nel mirino delle critiche dopo alcune sviste nel week end. Fa discutere il rigore non concesso all'Inter nel match contro il Parma, con le proteste di Beppe Marotta.SPIEGAZIONEIl designatore arbitrale Nicola Rizzoli spiega il suo punto di vista ai microfoni di Sky Sport: "E' importante fare considerazioni e rapportarci in maniera non polemica. Colgo l'occasione per ricordare che, da quest'anno, abbiamo istituito un nuovo ruolo di raccordo tra Lega e club nella persona di Gianluca Rocchi. E' andato in diverse società a parlare dell'interpretazione delle regole. E' un ausilio che servirà a capirsi di più per quanto riguarda la linea di interpretazione. Il dialogo è costruttivo. Nella scorsa stagione abbiamo commesso tanti errori, specialmente di fronte a un cambio di regolamento. Quest'anno ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 2 novembre 2020) Gli arbitri tornano nel mirino delle critiche dopo alcune sviste nel week end. Fa discutere ilnon concesso all'Inter nel match contro il Parma, con le proteste di Beppe.SPIEGAZIONEIl designatore arbitrale Nicolaspiega il suo punto di vista ai microfoni di Sky Sport: "E' importante fare considerazioni e rapportarci in maniera non polemica. Colgo l'occasione per ricordare che, da quest'anno, abbiamo istituito un nuovo ruolo di raccordo tra Lega e club nella persona di Gianluca Rocchi. E' andato in diverse società a parlare dell'interpretazione delle regole. E' un ausilio che servirà a capirsi di più per quanto riguarda la linea di interpretazione. Il dialogo è costruttivo. Nella scorsa stagione abbiamo commesso tanti errori, specialmente di fronte a un cambio di regolamento. Quest'anno ...

Ultime Notizie dalla rete : Rizzoli ammette Rizzoli ammette: “Manca un rigore all’Inter. Ma Marotta poteva protestare altrove” ItaSportPress Rizzoli punge Marotta: “Il suo sfogo? Dovrebbe parlare con Rocchi, forse non lo sa”. Ma poi sul rigore gli dà ragione

Inter-Parma, Rizzoli ammette l’errore di Piccinini: “Perisic-Balogh era rigore”

