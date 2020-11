Morata e il Var: al sesto tentativo ecco un gol valido (Di domenica 1 novembre 2020) Alvaro Morata ce l’ha fatta. Dopo cinque gol annullati dal Var, addirittura tre nel corso della gara contro il Barcellona e in precedenza contro Crotone e Verona, a Cesena nella sfida allo lo Spezia lo spagnolo ha vinto la sua “battaglia” personale. Al quarto d’ora una bella trama della Juve impostata da Danilo e rifinita da McKennie proprio Morata aveva appoggiato a porta vuota. Il riscontro del Var gli ha dato ragione, al sesto tentativo lo spagnolo ha potuto finalmente esultare. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 novembre 2020) Alvaroce l’ha fatta. Dopo cinque gol annullati dal Var, addirittura tre nel corso della gara contro il Barcellona e in precedenza contro Crotone e Verona, a Cesena nella sfida allo lo Spezia lo spagnolo ha vinto la sua “battaglia” personale. Al quarto d’ora una bella trama della Juve impostata da Danilo e rifinita da McKennie proprioaveva appoggiato a porta vuota. Il riscontro del Var gli ha dato ragione, allo spagnolo ha potuto finalmente esultare. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

