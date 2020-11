Ma quale ecatombe Covid | dove governano i “sovranisti” i risultati migliori nella lotta alla pandemia

(Di domenica 1 novembre 2020) Roma, 1 nov – “Siamo stati più bravi di altri Paesi, come governo e classi dirigenti, a governare ilgovernavano le destre hanno fatto disastri”: così ebbe a dire Nicola Zingaretti lo scorso 30 settembre, aggiungendo che se Salvini fosse stato al governo oggi l’Italia sarebbe un paese morto. L’impressione è che questa voce di corridoio – perché di questo si tratta – non essendo suffragata da nessun dato, si stia diffondendo all’interno dell’opinione pubblica. Ovvero l’idea secondo lagovernino i sovranisti vi sia stata un’di morti dovutamalagestione esottovalutazione dell’emergenza sanitaria. Sdoganato ciò, ovviamente, ...

Massimo21705820 : @deidda @FratellidItalia Ma va....... La LAMORGESE farà la?? che ?????? e la MAGISTRATURA collusa, farà quello che ha… - NavigoPerCaso : @EzioRocchiBalbi @LaGhisaura @sardiniaSEA Ma quale ecatombe....è quello che sta succedendo...... -

Ultime Notizie dalla rete : quale ecatombe

Il Primato Nazionale

Il coordinatore dell'MPS: "Dicono di aver imparato dalla crisi della corsa primavera: invece ricomincia il calvario delle case anziani, mentre si è arrivati in ritardo (e grazie a Berna) a introdurre ...Il coordinatore dell'MPS è convinto che in realtà, nonostante quanto si affermi, non si è imparato nulla: infatti sottolinea come si ricominci a morire in casa anziani e si sia arrivati tardi con l'ob ...