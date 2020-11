Lazio senza Immobile e Luis Alberto, Pirlo tiene Kulusevski in panchina (Di domenica 1 novembre 2020) Le formazioni ufficiali di Spezia-Juventus e Torino-Lazio, le due partite delle 15:00. Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Chabot, Terzi, Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Farias. All. Italiano.Juventus (3-4-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Chiesa; McKennie; Morata, Dybala. All. Pirlo. Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo.Lazio (3-4-1-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, Milinkovic-Savic, Parolo, Fares; Pereira; Correa, Muriqi. All. Inzaghi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 novembre 2020) Le formazioni ufficiali di Spezia-Juventus e Torino-, le due partite delle 15:00. Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Chabot, Terzi, Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Farias. All. Italiano.Juventus (3-4-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Chiesa; McKennie; Morata, Dybala. All.. Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo.(3-4-1-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, Milinkovic-Savic, Parolo, Fares; Pereira; Correa, Muriqi. All. Inzaghi. L'articolo ilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : Lazio senza Lazio, con o senza Immobile la differenza è enorme: la statistica La Lazio Siamo Noi Covid: Vaia, non disorientare, Paese ha bisogno di coesione

"Siamo un esercito in campo: cittadini, ricercatori, clinici, media, politica. Un esercito che combatte una guerra contro un nemico subdolo e prepotente fino alla letalità con i più fragili. (ANSA) ...

Scontri, bimbominkia e Toti. Cosa prevede il lockdown parziale?

Domani Giuseppe Conte firmerà il terzo Dpcm in soli 20 giorni. L’obiettivo di palazzo Chigi è scongiurare il secondo lockdown duro della storia recente, una misura destinata a materializzarsi nelle pr ...

