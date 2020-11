La quinta puntata de L’Allieva 3 separa ancora Alice e Claudio? Trame 1° novembre

(Di domenica 1 novembre 2020) Traè davvero tutto finito? Lade L’Allieva 3 getta nuovi dubbi sulla coppia d’oro della fiction, facendo crescere la possibilità che il loro matrimonio vada in fumo. Ma è davvero così? Li avevamo lasciati alle prese con il caso di Giacomo, il fratello di Conforti è innocente oppure colpevole di omicidio? A causare tensioni, la gelosia reciproca di: se inizialmente l’ex allieva pensava che lui l’avesse tradita con la specializzanda Giulia, poi si è dovuta ricredere, capendo di aver frainteso ogni cosa. Cosa accadrà nelladi stasera, nonché penultima della stagione, in onda domenica 1°? Ecco le ...

ElectraGaunt : Sto iniziando la quinta puntata di suburra and I can’t - pausinismile : Parliamo di @marrmat che ha deciso di guardare la puntata di Menajerimi Ara nonostante sia ancora alla quinta punta… - SpettacolandoTv : #LAllieva3 | questa sera quinta puntata su Rai 1 - zazoomblog : L’Allieva 3 anticipazioni quinta puntata: Claudio tiene Alice a distanza - #L’Allieva #anticipazioni #quinta - mgraziamas : Buona domenica stasera alle 21.25 su #Rai1 la quinta puntata de #LAllieva3 ???? #LAllieva2 #LAllieva #claudioconforti… -

Il 1° novembre 2020, su Raiuno, va in onda la quinta puntata de L'Allieva 3, la fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola (che della serie tv è anche consulente editoriale) e con ...