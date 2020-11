Intervista con Marco Guazzone per Con Il Senno Di Poi | “Elisa si è calata nel mio mondo con delicatezza”

(Di domenica 1 novembre 2020) OMin occasione del rilascio del singolo Con IlDi Poi, prodotto da Elisa che lo ha arrangiato, suonato e registrato curandone tutte le fasi del processo creativo fino al missaggio finale. Il brano è disponibile in radio e in digitale, accompagnato dal video ufficiale su YouTube. Per il testo di Con IlDi Poi ti sei ispirato a “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. Come è avvenuto “l’incontro” con Montale?La prima volta che l’ho letto mi ha steso. Ha una semplicità nell’uso delle parole e allo stesso tempo un’intensità e un’emotività forte; è ancora più incisiva proprio perché usa parole e concetti immediati che arrivano come uno ...

ilfoglio_it : 'Il Mes è uno strumento utile. Ha meno condizionalità del Recovery e si risparmia più che con lo Sure. Il motivo pe… - Avvenire_Nei : Nell’intervista all’AdnKronos l'impegno per vincere la malapianta. «Non temo nulla». Il rapporto con Benedetto XVI… - TeresaBellanova : Da settimane con @ItaliaViva chiediamo un tavolo di verifica politica e programmatica. Il Paese ci chiede uno sguar… - ilmoscerino_ : Che bella l’intervista con Giorgio Panariello ?? #domenicain - pdiomede : RT @TarroGiulio: Prof. Giulio Tarro all'AntiDiplomatico: 'L'epidemia si è spenta a maggio. E' ora di farla finita con il terrorismo mediati… -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista con

La Nuova Sardegna

Per 17 anni ho lavorato per la Canon Italia. In Giappone, le persone con più esperienza le riprendevano in sede sfruttando la loro conoscenza. Non le buttavano via”. INTERVISTA MALESANI – Alla domanda ...Nel corso di una recente intervista rilasciata a Il Messaggero, Renato Zero ha parlato del rapporto di amicizia con Loredana Bertè che al quanto pare si è raffreddato, soprattutto dopo le ...