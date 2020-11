Il lago di Cava Gabbana a rischio | il polmone verde di Milano sta per essere interrato

AntoniaAtzeni : @rschrae16 Sono a Milano ahimè. Però a pochi km da casa c'è il parco agricolo. Soprattutto campagna coltivata. Ma a… -

Ultime Notizie dalla rete : lago Cava

Dire

A Vimodrone, alle porte di Milano, un lago di cava, patrimonio di biodiversità, sarà interrato con rocce e terre di scavo. Il Comune ha dato il via libera ai privati che possiedono l'area. Per i comit ...CASTEL GANDOLFO (bellezza) - La modella marinese in una serie di scatti pubblicati sul suo profilo Instagram ilmamilio.it - contenuto esclusivo Uno scatto dalla fortissima carica evocativa ed emoziona ...