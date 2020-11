HANDImatica | la tecnologia al servizio dei più fragili

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 1 novembre 2020) La mostra convegnocompie quarant’anni. Dal 26 al 28 novembre, la Fondazione ASPHI Onlus dedica la sua dodicesima edizione al tema delle “Tecnologie digitali per la comunità fragile”. La mostra vuole sensibilizzare sull’impatto che la pandemia ha avuto sui portatori di handicap, che stanno subendo forti conseguenze dall’isolamento ed il distanziamento. L’uso delle tecnologie è per queste persone molto importante, e permette un’inclusione di queste nel vivere sociale., in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, l’Università di Bologna e l’Ufficio Scolastico Regionale, tratteranno molteplici temi come la DaD e lo smartwoking per disabili.da anni si rivolge a persone disabili, anziane e svantaggiate e si occupa di ...