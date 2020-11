Grande Fratello Vip 5: tre coppie in missione nel covo delle streghe (Di domenica 1 novembre 2020) Ieri sera, durante la cena, un comunicato del Grande Fratello Vip ha colto i concorrenti alla sprovvista. Maria Teresa Ruta ha preso subito la parola ed ha comunicato ai suoi compagni d’avventura di andare nel covo delle streghe per affrontare una nuova prova ricompensa. GF Vip 5, la prova da superare nel covo delle streghe Maria Teresa Ruta ha scelto di andare nel covo insieme a Francesco Oppini. Francesco ha cercato di fare da spalla alla sua compagna d’avventura (un po’ intimorita): ”Non ti spaventare, vieni quì!”. I due compagni al buio si sono incamminati lungo il tragitto. E così Francesco e Maria Teresa, dopo pochi passi, sono riusciti a tornare a casa vittoriosi trovando ‘le ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 1 novembre 2020) Ieri sera, durante la cena, un comunicato delVip ha colto i concorrenti alla sprovvista. Maria Teresa Ruta ha preso subito la parola ed ha comunicato ai suoi compagni d’avventura di andare nelper affrontare una nuova prova ricompensa. GF Vip 5, la prova da superare nelMaria Teresa Ruta ha scelto di andare nelinsieme a Francesco Oppini. Francesco ha cercato di fare da spalla alla sua compagna d’avventura (un po’ intimorita): ”Non ti spaventare, vieni quì!”. I due compagni al buio si sono incamminati lungo il tragitto. E così Francesco e Maria Teresa, dopo pochi passi, sono riusciti a tornare a casa vittoriosi trovando ‘le ...

GrandeFratello : Andrea Zelletta rientra ufficialmente nella Casa di Grande Fratello. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, spunta un video choc di Francesco Oppini su Dayane Mello: 'a Verona la violentano' - trash_italiano : #GFVIP organizza una festa di Halloween: Tommaso Zorzi in lacrime per il suo costume - sdcsroberts : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 2 (2017): l’iconico ingresso in studio di Simona Izzo #GFVIP - infoitcultura : Grande Fratello Vip, chi è Simone Gianlorenzi? Età, Carriera e Vita Privata del Marito di Stefania Orlando -