Gioele Mondello: niente sangue sui vestiti (Di domenica 1 novembre 2020) Il Corriere riporta i risultati degli esami approfonditi sui corpi di Viviana Parisi e Gioele Mondello, la mamma e il bambino scomparsi da Caronia ad agosto e ritrovati morti giorni dopo. La possibilità che siano stati aggrediti dagli animali sembra da escludere: L’autopsia e lo studio della cinetica raccontano di una compatibilità con la caduta dall’alto. «La donna non presenta segni di morsi di animali di alcun tipo né lesioni attribuibili a colpi inferti da terzi». In mano teneva stretto un arbusto, forse artigliato durante l’agonia. «Nelle foto però si vede qualche ramoscello sopra il corpo, che sembra smentire una precipitazione», fa notare l’avvocato Pietro Venuti, che assiste il marito di Viviana, DanieleMondello. Per gli inquirenti non ci sono dubbi: il ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Il Corriere riporta i risultati degli esami approfonditi sui corpi di Viviana Parisi e, la mamma e il bambino scomparsi da Caronia ad agosto e ritrovati morti giorni dopo. La possibilità che siano stati aggrediti dagli animali sembra da escludere: L’autopsia e lo studio della cinetica raccontano di una compatibilità con la caduta dall’alto. «La donna non presenta segni di morsi di animali di alcun tipo né lesioni attribuibili a colpi inferti da terzi». In mano teneva stretto un arbusto, forse artigliato durante l’agonia. «Nelle foto però si vede qualche ramoscello sopra il corpo, che sembra smentire una precipitazione», fa notare l’avvocato Pietro Venuti, che assiste il marito di Viviana, Daniele. Per gli inquirenti non ci sono dubbi: il ...

