Formazioni ufficiali Napoli-Sassuolo | Serie A 2020 2021

Le Formazioni ufficiali di Napoli-Sassuolo, gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Dopo l'ottimo inizio di stagione tra Champions League e campionato, gli uomini di Gennaro Gattuso vogliono continuare a fare bene. I neroverdi contano diverse assenze anche in attacco ma fin qui non hanno deluso. Allo stadio San Paolo di Napoli il calcio d'inizio dell'incontro è previsto per le ore 18. Le Formazioni ufficiali Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Ruiz, Bakayoko, Politano, Mertens, Lozano, Osimhen. Sassuolo: Consigli, Ayhan, Chiriches, Ferrari, Muldur, Lopez, Locatelli, Traorè, Rogerio, ...

