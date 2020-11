F1, GP Emilia Romagna 2020, Binotto: “Progressi visibili, bravi Leclerc e Vettel” (Di domenica 1 novembre 2020) “Credo che si possa dire a ragion veduta che i progressi che si sono visti nelle ultime gare si stiano consolidando, anche e soprattutto sul passo di gara, su piste e in condizioni differenti fra loro. Charles è stato ancora una volta molto bravo, sia nella gestione delle gomme che nella fase difensiva. Anche Sebastian ha disputato una buona gara e ci dispiace molto per il problema al pit-stop che lo ha estromesso dalle prime dieci posizioni della classifica e ci ha fatto perdere punti preziosi“. Questa è la lucida analisi proposta da Mattia Binotto, al termine del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020. Il team principal della Ferrari ha commentato i progressi palesati dai Charles Leclerc e Sebastian Vettel, i quali hanno concluso rispettivamente in quinta e dodicesima ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) “Credo che si possa dire a ragion veduta che i progressi che si sono visti nelle ultime gare si stiano consolidando, anche e soprattutto sul passo di gara, su piste e in condizioni differenti fra loro. Charles è stato ancora una volta molto bravo, sia nella gestione delle gomme che nella fase difensiva. Anche Sebastian ha disputato una buona gara e ci dispiace molto per il problema al pit-stop che lo ha estromesso dalle prime dieci posizioni della classifica e ci ha fatto perdere punti preziosi“. Questa è la lucida analisi proposta da Mattia, al termine del Gran Premio dell’. Il team principal della Ferrari ha commentato i progressi palesati dai Charlese Sebastian Vettel, i quali hanno concluso rispettivamente in quinta e dodicesima ...

TgLa7 : #Covid: positivo #Bonaccini, presidente Emilia Romagna e Conferenza delle Regioni; è asintomatico - ScuderiaFerrari : Ecco il debrief del Gran Premio dell’Emilia Romagna di @marc_gene. #essereFerrari ?? #ImolaGP ???? - RegioneER : Motor Valley Emilia-Romagna #ImolaGP, @LewisHamilton promuove Imola: 'Posto magnifico. E di piste come questa non n… - zazoomblog : GP Emilia Romagna Mercedes regina: Wolff omaggia Aldo Costa - #Emilia #Romagna #Mercedes #regina: - jermann_kurt : RT @SkySportF1: Formula 1, GP dell'Emilia Romagna: rimonta e 3 punti per Raikkonen-Giovinazzi #SkyMotori #F1 #Formula1 #ImolaGP https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Coronavirus Emilia Romagna oggi, bollettino Covid 1 novembre. 16 morti, su i ricoveri il Resto del Carlino Hamilton, non so se sarò in Formula 1 l'anno prossimo

"Sono qui da molto tempo e al momento non so nemmeno dire se ci sarò l'anno prossimo. Al momento quindi la decisione di Wolff non mi preoccupa. Posso capire la voglia di fare un passo indietro e dare ...

Gp Imola, Leclerc: «Oggi non perfetti ma aspetti positivi». Vettel: «Meritavamo di più»

IMOLA - «In questa gara forse non siamo stati perfetti, vorremmo essere già più in alto ma c’è del positivo in tutto questo e lo useremo come base per essere ...

"Sono qui da molto tempo e al momento non so nemmeno dire se ci sarò l'anno prossimo. Al momento quindi la decisione di Wolff non mi preoccupa. Posso capire la voglia di fare un passo indietro e dare ...IMOLA - «In questa gara forse non siamo stati perfetti, vorremmo essere già più in alto ma c’è del positivo in tutto questo e lo useremo come base per essere ...