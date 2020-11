F1, Charles Leclerc: “Soddisfatto della prestazione, importante per il futuro. C’è del positivo” (Di domenica 1 novembre 2020) Charles Leclerc ha conquistato un discreto quinto posto nel GP di Emilia Romagna 2020, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Imola. La massima categoria automobilistica è tornata sul tracciato intitolato a Dino ed Enzo Ferrari dopo 14 anni di assenza, la gara è stata estremamente spettacolare con tanti sorpassi e diversi colpi di scena. Il monegasco, scattato dalla settima piazzola sulla griglia di partenza, si era trovato in quarta posizione alla ripartenza dopo la safety car chiamata in pista per la foratura di Max Verstappen a una decina di giri dal termine, ma non è riuscito ad attaccare Daniel Ricciardo per il podio e si è così dovuto accontentare di un piazzamento in top-5. Charles Leclerc, ora quinto nella classifica del Mondiale piloti, ha ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020)ha conquistato un discreto quinto posto nel GP di Emilia Romagna 2020, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Imola. La massima categoria automobilistica è tornata sul tracciato intitolato a Dino ed Enzo Ferrari dopo 14 anni di assenza, la gara è stata estremamente spettacolare con tanti sorpassi e diversi colpi di scena. Il monegasco, scattato dalla settima piazzola sulla griglia di partenza, si era trovato in quarta posizione alla ripartenza dopo la safety car chiamata in pista per la foratura di Max Verstappen a una decina di giri dal termine, ma non è riuscito ad attaccare Daniel Ricciardo per il podio e si è così dovuto accontentare di un piazzamento in top-5., ora quinto nella classifica del Mondiale piloti, ha ...

LucaSalvarani11 : RT @sabbatini: Ma sogno o son desto? Ma stanno davvero esaltando il sorpasso di Leclerc su Magnussen a metà gara che aveva le gomme fruste… - vmonegasque : Momento migliore della gara: sorpasso di Charles Leclerc all’esterno alla Tosa. Passo e chiudo - vettelsings : RT @deadlinex: Team radio post gara di @Charles_Leclerc. Cosa è successo a Seb? Era più veloce all'inizio con medie ma non l'ho visto più a… - MartinaAdornet1 : RT @deadlinex: Team radio post gara di @Charles_Leclerc. Cosa è successo a Seb? Era più veloce all'inizio con medie ma non l'ho visto più a… - Simone94447516 : Gara @Charles_Leclerc Verstappen OUT. Gasly OUT. Perez: errore strategia (da P4 a P6). Albon: testacoda. TOT posiz… -