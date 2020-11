"Due ore di sesso al giorno bastano. E con il mio ultimo uomo...". Amanda Lear, a 80 anni le confessioni (troppo) piccanti (Di domenica 1 novembre 2020) Amanda Lear da sempre sa giocare con i giornali. A Oggi ha detto: «Ora, quando ho un giovane amante, mi piace condividere la mia vita in generale, non solo il letto. Due ore di sesso al giorno sono il massimo». E, dell'ultimo dice: «Un italiano focoso, finché si è infatuato di una ragazza che annunciava il meteo in tv... È tornato, mi supplicava di perdonarlo. Scordatelo». Ricordo che una volta mi ha detto: «Vive la gerontophilie» (viva la gerontofilia, ndr). Non credo che a 80 anni, forse, abbia cambiato idea. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020)da sempre sa giocare con i giornali. A Oggi ha detto: «Ora, quando ho un giovane amante, mi piace condividere la mia vita in generale, non solo il letto. Due ore dialsono il massimo». E, dell'dice: «Un italiano focoso, finché si è infatuato di una ragazza che annunciava il meteo in tv... È tornato, mi supplicava di perdonarlo. Scordatelo». Ricordo che una volta mi ha detto: «Vive la gerontophilie» (viva la gerontofilia, ndr). Non credo che a 80, forse, abbia cambiato idea.

SkyItalia : Per rendere omaggio all’immenso #SeanConnery , stasera alle ore 21.15 Sky Cinema Due propone 'The Untouchables - Gl… - fattoquotidiano : 'OSPEDALE VUOTO' QUESTO VIDEO E' FALSO Il video della negazionista che sta girando in queste ore in rete è falso pe… - ElenarussoTW : Lunedì 26 ottobre ore 19.00 due chiacchiere con #annalisaminetti sul mio profilo #Instagram se potete vi aspetto.… - sunshjnepark : ho perso due ore di live - outofnecessity_ : in che mondo due ore dopo sono “un po’ più tardi” -

Ultime Notizie dalla rete : Due ore Sciopero di due ore dei metalmeccanici, Cgil-Cisl-Uil: "Massiccia adesione" ForlìToday Maradona, 60 anni oggi: due vite vissute all'eccesso

Ma oggi che è il suo compleanno, quello dei suoi primi sessant’anni, gli auguri ci sono dal mondo intero. Quel Maradona che calciava da dio è diventata, con gli anni, la caricatura di Diego. Importava ...

Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook Enterprise con Ryzen 3000C

Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook Enterprise è un nuovo ultraportatile convertibile da 13.3 pollici con APU Ryzen 3000C, WiFi 6 e fino a 10 ore di autonomia. In vendita in USA a breve a partire da 5 ...

Ma oggi che è il suo compleanno, quello dei suoi primi sessant’anni, gli auguri ci sono dal mondo intero. Quel Maradona che calciava da dio è diventata, con gli anni, la caricatura di Diego. Importava ...Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook Enterprise è un nuovo ultraportatile convertibile da 13.3 pollici con APU Ryzen 3000C, WiFi 6 e fino a 10 ore di autonomia. In vendita in USA a breve a partire da 5 ...