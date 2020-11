DayDreamer – Le Ali del Sogno: spunta un nuovo amore, Deren e Emre la nuova coppia (Di domenica 1 novembre 2020) nuovo amore sul set di DayDreamer – Le Ali del Sogno? A quanto pare c’è un nuovo amore nato dal set di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca campo e d’ascolti di Canale 5. Lo sceneggiato che attualmente va in onda nel fine settimana della rete ammiraglia Mediaset continua a far parlare di sé e dei suoi personaggi. Infatti, dopo la notizia di gossip che parla di una relazione sentimentale tra Demet Ozdemir e Ali Yagci, ovvero la giovane aspirante scrittrice Sanem Aydin e l’affascinante macellaio Osman, spunta una nuova coppia. Di chi si tratta? Sull’account Instagram di Tuğçe Kumral, ovvero Deren, è apparso ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 1 novembre 2020)sul set di– Le Ali del? A quanto pare c’è unnato dal set di– Le Ali del, la soap opera turca campo e d’ascolti di Canale 5. Lo sceneggiato che attualmente va in onda nel fine settimana della rete ammiraglia Mediaset continua a far parlare di sé e dei suoi personaggi. Infatti, dopo la notizia di gossip che parla di una relazione sentimentale tra Demet Ozdemir e Ali Yagci, ovvero la giovane aspirante scrittrice Sanem Aydin e l’affascinante macellaio Osman,una. Di chi si tratta? Sull’account Instagram di Tuğçe Kumral, ovvero, è apparso ...

