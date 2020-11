Cristiano Ronaldo: “Spero di tornare in condizione in 3-4 partite. Sarà un campionato difficile” (Di domenica 1 novembre 2020) Cristiano Ronaldo torna ed è subito decisivo, il fuoriclasse portoghese, autore di una grande doppietta dopo il suo ingresso nel secondo tempo di Spezia-Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky: "Sono contento. La verità è che sono stati 19 giorni senza giocare al calcio, però mi sentivo bene, non ho mai avuto sintomi. Mi è costato un po’ star fuori 19 giorni, ma spero in 3-4 partite di tornare in condizione. È un campionato difficile, meglio così perché è più competitivo. Attenti a Lazio, Napoli e a tutti. Stiamo crescendo, stiamo giocando bene, spero che sia il cambio di passo per una grande stagione".caption id="attachment 1045261" align="alignnone" width="1024" Cristiano ... Leggi su itasportpress (Di domenica 1 novembre 2020)torna ed è subito decisivo, il fuoriclasse portoghese, autore di una grande doppietta dopo il suo ingresso nel secondo tempo di Spezia-Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky: "Sono contento. La verità è che sono stati 19 giorni senza giocare al calcio, però mi sentivo bene, non ho mai avuto sintomi. Mi è costato un po’ star fuori 19 giorni, ma spero in 3-4diin. È undifficile, meglio così perché è più competitivo. Attenti a Lazio, Napoli e a tutti. Stiamo crescendo, stiamo giocando bene, spero che sia il cambio di passo per una grande stagione".caption id="attachment 1045261" align="alignnone" width="1024"...

