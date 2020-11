"Con coraggio e determinazione, ce l'hai fatta". Prego? Laura Castelli oltre il ridicolo: altra gaffe su Di Maio (Di domenica 1 novembre 2020) A volte ritornano. In questo caso si parla di Laura Castelli, la grillina che in quanto a gaffe e sfondoni viene battuta soltanto dal campionissimo, Danilo Toninelli. Nel mirino, questa volta, ci finisce un post della Castelli su Facebook. Un intervento al miele rivolto a Luigi Di Maio, che recita: "Un plauso al ministro Luigi Di Maio che, con coraggio e determinazione, ha cambiato la faccia dell'Export in Italia, raggiungendo obiettivi estremamente importanti. Nonostante il momento". Punto. E si trasecola? Quali obiettivi? Mistero. Ma, soprattutto, come fa notare Il Tempo, demmai a fare simili complimenti a Di Maio e a fare simili ragionamenti dovrebbero essere gli imprenditori, non una compagna di partito. E gli imprenditori non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) A volte ritornano. In questo caso si parla di, la grillina che in quanto ae sfondoni viene battuta soltanto dal campionissimo, Danilo Toninelli. Nel mirino, questa volta, ci finisce un post dellasu Facebook. Un intervento al miele rivolto a Luigi Di, che recita: "Un plauso al ministro Luigi Diche, con, ha cambiato la faccia dell'Export in Italia, raggiungendo obiettivi estremamente importanti. Nonostante il momento". Punto. E si trasecola? Quali obiettivi? Mistero. Ma, soprattutto, come fa notare Il Tempo, demmai a fare simili complimenti a Die a fare simili ragionamenti dovrebbero essere gli imprenditori, non una compagna di partito. E gli imprenditori non ...

Laura Castelli oltre il ridicolo, altra gaffe: "Luigi Di Maio con coraggio e determinazione ha cambiato il volto dell'Export". Ma quando?

Recovery Fund e il coraggio di investire contro il gender gap

Serve il coraggio di dire che il gender gap è un peso enorme per tutti e che dal suo azzeramento bisogna passare per dare un volto diverso a tutta l’Europa. Anche con questa nuova ondata di Covid, a ...

