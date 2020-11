“22 decessi su 25 erano persone anziane, non indispensabili” Parola di Governatore! (Di domenica 1 novembre 2020) Che tweet il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti! Il governatore leghista si è già scusato ma ha scatenato una bufera. giovanni toti e gli anzianiQualcosa non deve avere funzionato nella testa di Giovanni Toti, oppure è il suo entourage che si occupa di comunicazione che ha toppato in maniera vergognosa. Resta il fatto che le parole comparse su un tweet del governatore della Liguria sono inequivocabili anche se lo staff del leghista si è scusato e sforzato di convincere tutti che le parole invece devono essere prese in un contesto diverso. Giudicate voi. Per quanto ci addolori ogni singola vittima del #Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della #Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. persone per lo più in pensione, non ... Leggi su chenews (Di domenica 1 novembre 2020) Che tweet il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti! Il governatore leghista si è già scusato ma ha scatenato una bufera. giovanni toti e gli anzianiQualcosa non deve avere funzionato nella testa di Giovanni Toti, oppure è il suo entourage che si occupa di comunicazione che ha toppato in maniera vergognosa. Resta il fatto che le parole comparse su un tweet del governatore della Liguria sono inequivocabili anche se lo staff del leghista si è scusato e sforzato di convincere tutti che le parole invece devono essere prese in un contesto diverso. Giudicate voi. Per quanto ci addolori ogni singola vittima del #Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25della #Liguria, 22pazienti molto anziani.per lo più in pensione, non ...

GiovanniToti : Per quanto ci addolori ogni singola vittima del #Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25… - rtl1025 : ?? Bufera sul tweet del governatore della #Liguria, Giovanni #Toti: “Tra i 25 decessi di ieri in Liguria, 22 pazient… - LucaCaerroil : RT @GiovanniToti: Per quanto ci addolori ogni singola vittima del #Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decess… - teresacapitanio : RT @GiovanniToti: Per quanto ci addolori ogni singola vittima del #Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decess… - StefaniaT1 : RT @GiovanniToti: Per quanto ci addolori ogni singola vittima del #Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decess… -

Ultime Notizie dalla rete : “22 decessi Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera