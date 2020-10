Verissimo, Giulio Berruti choc: «Ho una malattia cronica. Ho pensato al suicidio». Silvia Toffanin reagisce così (Di sabato 31 ottobre 2020) Verissimo, Giulio Berruti choc: «Ho una malattia cronica. Ho pensato a qualcosa di brutto». Silvia Toffanin reagisce così. Oggi, l'attore, compagno di Maria Elena Boschi,... Leggi su leggo (Di sabato 31 ottobre 2020): «Ho una. Hoa qualcosa di brutto».così. Oggi, l'attore, compagno di Maria Elena Boschi,...

VanityFairIt : «La prima sera in cui si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono» - hznll28 : RT @njennasmeh: Le parole di Giulio per Silvia. Lei in lacrime e io sono una fontana. ???? #Verissimo - goldrnh : Giulio Berruti, non smettere di parlare. Mai. #verissimo - nelletuerapide : Giulio quanto sei prezioso ?? #Verissimo - dreamingxx_ : 'Nom essere triste, perché adesso quando alzerai la testa al cielo, almeno una delle stelle sarà tua' Giulio Berrut… -