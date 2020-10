Sean Connery | il ricordo dei vip Uomo di classe | ma semplice e alla mano'

(Di sabato 31 ottobre 2020) "Una personae molto. Non mi corteggiò mai, ma diventammo amici per sempre". A poche ore dnotizia della morte di, Gina Lollobrigida tratteggia il ritratto dell'...

VittorioSgarbi : “Sono sempre puntuale. Se ritardo è perché sono morto”. (Sean Connery, “Entrapment”). @stampasgarbi - MediasetTgcom24 : Cinema, è morto Sean Connery - RaiCultura : È morto Sean Connery. Il leggendario 007, uno degli attori più apprezzati del ventesimo secolo, aveva 90 anni.… - aralia_a : @mariateresacip @enricocolosimo @MonacaMonza Oltre a tanti personaggi della grande produzione, vorrei ricordare un… - turkishais : A esta foto le debo mi primer orgasmo. Forever indebted to you, Sean Connery. -

Ultime Notizie dalla rete : Sean Connery

Roma, 31 ottobre 2020 - "Una persona semplice e molto alla mano. Non mi corteggiò mai, ma diventammo amici per sempre". A poche ore dalla notizia della morte di Sean Connery, Gina Lollobrigida tratteg ...L'attrice ricorda l'attore con cui girò 'La donna di paglia' nel 1964 quando non era ancora famoso e lei per contratto approvò ...