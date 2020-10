“Se l’Europa non contrasta Erdogan, si ritroverà i turchi a Vienna” (Di sabato 31 ottobre 2020) Il conflitto in Nagorno Karabakh, il territorio conteso tra Armenia e Azerbaijan nel Caucaso meridionale, continua senza tregua. Abbiamo intervistato a Erevan, il primo ministro armeno Nikol Vovayi Pashinyan che ha accusato senza mezzi termini la turchia di avere ripreso il conflitto e ha avvertito l’Europa di non sottovalutare Recep Tayyip Erdogan, invitandola ad affrontarlo … “Se l’Europa non contrasta Erdogan, si ritroverà i turchi a Vienna” InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 31 ottobre 2020) Il conflitto in Nagorno Karabakh, il territorio conteso tra Armenia e Azerbaijan nel Caucaso meridionale, continua senza tregua. Abbiamo intervistato a Erevan, il primo ministro armeno Nikol Vovayi Pashinyan che ha accusato senza mezzi termini laa di avere ripreso il conflitto e ha avvertito l’Europa di non sottovalutare Recep Tayyip, invitandola ad affrontarlo … “Se l’Europa non, si ritroverà ia Vienna” InsideOver.

