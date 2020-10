Rapina e sparatoria alle Poste: ferita una donna carabiniere. Banditi in fuga (Di sabato 31 ottobre 2020) Rapina a mano armata in un ufficio postale con sparatoria oggi a Fonni, in provincia di Nuoro, in Sardegna. È accaduto questa mattina intorno alle 8 quando i Banditi hanno aperto il fuoco ferendo un carabiniere donna. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118 per il trasporto della carabiniera in ospedale e i carabinieri della stazione locale e del Comando provinciale di Nuoro. La banda, non è ancora chiaro da quante persone fosse composta, avrebbe esploso dei colpi di arma da fuoco quando si è accorta che una pattuglia di carabinieri era presente nella zona per un normale servizio di perlustrazione.



