Post Human, Survival Horror (Di domenica 1 novembre 2020) La copertina del nuovo album dei Bring Me The Horizon Post Human: Survival Horror. Photo Credits: bmthofficial.comAppena un anno dopo l’ultimo album Amo, esce Post Human: Survival Horror, il nuovo EP dei Bring Me The Horizon. La band formatasi a Sheffield nel 2004 dall’intuizione di Matt Nicholls (batteria) e di Oliver Sykes (voce) ha rilasciato nove brani inediti. Durante il lockdown la band inglese è riuscita a collaborare con l’artista inglese Yungblud, con le Babymetal, con le Nova Twins e con Amy Lee, della band Evanescence. Questo EP (una versione ridotta di un album classico), ha già registrato un successo planetario, totalizzando già oltre 100 milioni di visualizzazioni online. Questo successo non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 novembre 2020) La copertina del nuovo album dei Bring Me The Horizon. Photo Credits: bmthofficial.comAppena un anno dopo l’ultimo album Amo, esce, il nuovo EP dei Bring Me The Horizon. La band formatasi a Sheffield nel 2004 dall’intuizione di Matt Nicholls (batteria) e di Oliver Sykes (voce) ha rilasciato nove brani inediti. Durante il lockdown la band inglese è riuscita a collaborare con l’artista inglese Yungblud, con le Babymetal, con le Nova Twins e con Amy Lee, della band Evanescence. Questo EP (una versione ridotta di un album classico), ha già registrato un successo planetario, totalizzando già oltre 100 milioni di visualizzazioni online. Questo successo non ...

