Per Silvia Toffanin la puntata più difficile, trattiene le lacrime e gli ospiti di Verissimo con lei (Di sabato 31 ottobre 2020) Con una forza incredibile e grande professionalità Silvia Toffanin è riuscita a registrare la puntata di Verissimo dopo la morte della madre. E’ Michelle Hunziker la sua prima ospite di oggi e Silvia nasconde gli occhi lucidi dietro il sorriso mentre guarda un video di Michelle con Aurora, con le figlie più piccole. Cerca di non pensare al suo dolore e non accenna in nessun modo alla sofferenza che sta provando, sta lavorando e come sempre lo fa con grande rispetto per il suo pubblico e per la sua vita privata. La Hunziker si racconta ma quando parla di affetti e persone care da abbracciare non regge, è lei a crollare per un attimo e piange mettendo in difficoltà la conduttrice: “E’ molto difficile Silvia questa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 31 ottobre 2020) Con una forza incredibile e grande professionalitàè riuscita a registrare ladidopo la morte della madre. E’ Michelle Hunziker la sua prima ospite di oggi enasconde gli occhi lucidi dietro il sorriso mentre guarda un video di Michelle con Aurora, con le figlie più piccole. Cerca di non pensare al suo dolore e non accenna in nessun modo alla sofferenza che sta provando, sta lavorando e come sempre lo fa con grande rispetto per il suo pubblico e per la sua vita privata. La Hunziker si racconta ma quando parla di affetti e persone care da abbracciare non regge, è lei a crollare per un attimo e piange mettendo in difficoltà la conduttrice: “E’ moltoquesta ...

