Milano: Codacons, 'no Ambrogino d'oro a Fedez e Ferragni o ricorso a Tar' (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ott. (Adnkronos) - "Se l'Ambrogino d'oro sarà assegnato ai Ferragnez o ad altri soggetti che rappresentano modelli diseducativi per i giovani, il Codacons presenterà ricorso al Tar e, per la prima volta, il riconoscimento conferito dal Comune di Milano finirà dinanzi alla giustizia". E' l'avvertimento dell'associazione dei consumatori Codacons, che ha scritto al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla proposta di alcuni consiglieri comunali di conferire la civica benemerenza a Fedez e Chiara Ferragni. "In nessun caso -si spiega- l'Ambrogino d'oro potrà essere assegnato a soggetti che si sono distinti per messaggi sbagliati e diseducativi diretti ai giovani, o che addirittura come ...

