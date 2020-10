LIVE F1, GP Imola 2020 in DIRETTA. Leclerc 7°. “Mi aspettavo di più da Ferrari”. Bottas batte Hamilton: “Giro da schifo” (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE QUALIFICHE LA GRIGLIA DI PARTENZA VIDEO HIGHLIGHTS QUALIFICHE GP Imola CHARLES Leclerc: “POTEVO FARE DI PIU’. MI aspettavo QUALCOSA IN PIU’ DALLA MACCHINA” SEBASTIAN VETTEL: “SE SI RITIRASSERO TUTTI SAREBBE PIU’ FACILE” LAURENT MEKIES: “SPERAVAMO IN QUALCOSA DI MEGLIO IN QUALIFICA” LEWIS Hamilton: “HO FATTO UN GIRO DA SCHIFO” VALTTERI Bottas: “HO SUDATO TANTO PER LA POLE, DOMANI SARA’ UNA BELLA LOTTA” MAX VERSTAPPEN: “NON AVEVO ABBASTANZA ADERENZA” VALTTERI Bottas UNA MINACCIA PER LA VITTORIA DI Hamilton? PARTENZA DECISIVA 15.07 Si chiude qui, dunque, il sabato di ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE QUALIFICHE LA GRIGLIA DI PARTENZA VIDEO HIGHLIGHTS QUALIFICHE GPCHARLES: “POTEVO FARE DI PIU’. MIQUALCOSA IN PIU’ DALLA MACCHINA” SEBASTIAN VETTEL: “SE SI RITIRASSERO TUTTI SAREBBE PIU’ FACILE” LAURENT MEKIES: “SPERAVAMO IN QUALCOSA DI MEGLIO IN QUALIFICA” LEWIS: “HO FATTO UN GIRO DA SCHIFO” VALTTERI: “HO SUDATO TANTO PER LA POLE, DOMANI SARA’ UNA BELLA LOTTA” MAX VERSTAPPEN: “NON AVEVO ABBASTANZA ADERENZA” VALTTERIUNA MINACCIA PER LA VITTORIA DI? PARTENZA DECISIVA 15.07 Si chiude qui, dunque, il sabato di ...

francescosegato : Paddock live è talmente in diretta che in tutta Italia è già buio pesto ma Imola c'è ancora luce. #F1 #ImolaGP - zazoomblog : LIVE F1 GP Imola 2020 in DIRETTA. Hamilton: “Giro da schifo”; Leclerc: “Mi aspettavo di più dalla macchina” -… - zazoomblog : LIVE F1 GP Imola 2020 in DIRETTA. Hamilton: “Giro da schifo”; Leclerc: “Mi aspettavo di più dalla macchina” -… - zazoomblog : LIVE F1 GP Imola 2020 in DIRETTA: Valtteri Bottas in pole! Hamilton beffato Leclerc 7° Vettel out nella Q2 - #Imola… - infoitsport : LIVE F1 GP Imola, Qualifiche in diretta: Bottas in pole, Leclerc crolla nel Q3 -