League of Legends, DAMWON Gaming trionfa ai Worlds 2020: battuto in finale il team Suning (3-1) (Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo due anni di dominio cinese, è di nuovo una squadra sudcoreana a trionfare nei Worlds 2020 di League of Legends. I DAMWON Gaming, partiti tra i favoriti, sono riusciti a portare a termine la missione, sconfiggendo 3-1 in finale i Suning. Un ko che lascia certamente l’amaro in bocca ai Suning, anche perchè la competizione si disputava in Cina. Tuttavia, il team cinese non ha davvero da rimproverarsi nulla: il cammino in questi Mondiali è stato davvero di livello assoluto. In finale, i Suning si sono trovati di fronte un avversario più forte. Una serie che ha confermato l’enorme valore del team sudcoreano, che ... Leggi su esports247 (Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo due anni di dominio cinese, è di nuovo una squadra sudcoreana are neidiof. I, partiti tra i favoriti, sono riusciti a portare a termine la missione, sconfiggendo 3-1 in. Un ko che lascia certamente l’amaro in bocca ai, anche perchè la competizione si disputava in Cina. Tuttavia, ilcinese non ha davvero da rimproverarsi nulla: il cammino in questi Mondiali è stato davvero di livello assoluto. In, isi sono trovati di fronte un avversario più forte. Una serie che ha confermato l’enorme valore delsudcoreano, che ...

Dopo essere stato svelato nel Dicembre 2019 con un annuncio a sorpresa dal palco dei The Game Awards 2019, si erano perse le tracce di Ruined King: A League of Legends Story ma ecco che oggi Riot Game ...

Ruined King: A League of Legends Story arriva su console e PC all'inizio del 2021

Oggi Riot Forge ha annunciato che Ruined King: A League of Legends Story™ arriverà su console e PC all'inizio del 2021. Ruined King porterà per la prima volta l'universo di League of Legends su consol ...

