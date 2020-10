“Il meglio deve ancora venire”, film che fa bene di questi tempi (Di sabato 31 ottobre 2020) In questi tempi di vera pandemia e di dolori solitari forse farebbe bene – perché il cinema non dovrebbe fare anche quest’effetto? – a tanti vedere “Il meglio deve ancora venire (2020)” la commedia francese che vede due mostri sacri del cinema francese – Fabrice Luchini e Patrick Bruel – insieme in un film che tocca il tema reale del cancro. Arthur Dreyfus (Fabrice Luchini) è un ricercatore al Pasteur: è pedante sia nei confronti della figlia 15enne ed anche verso l’ex moglie Virginie (Pascale Arbillot). Il suo migliore amico Cesar Monteshio è l’idealtipo dello sbandato: ricco di famiglia, viziato, fallito, farfallone con le donne, mondanamente allegro. Per un banale scambio di lastre ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 ottobre 2020) Indi vera pandemia e di dolori solitari forse farebbe– perché il cinema non dovrebbe fare anche quest’effetto? – a tanti vedere “Ilvenire (2020)” la commedia francese che vede due mostri sacri del cinema francese – Fabrice Luchini e Patrick Bruel – insieme in unche tocca il tema reale del cancro. Arthur Dreyfus (Fabrice Luchini) è un ricercatore al Pasteur: è pedante sia nei confronti della figlia 15enne ed anche verso l’ex moglie Virginie (Pascale Arbillot). Il suo migliore amico Cesar Monteshio è l’idealtipo dello sbandato: ricco di famiglia, viziato, fallito, farfallone con le donne, mondanamente allegro. Per un banale scambio di lastre ...

