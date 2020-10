Highlights e gol Ascoli-Pordenone 0-1, Serie B 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 31 ottobre 2020) Gli Highlights e tutti i gol del match tra Ascoli e Pordenone, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B 2020/2021. I padroni di casa perdono di misura a causa della rete di Scavone siglata al 39′. Veneti che avrebbero meritato una vittoria decisamente più larga, negata solamente da un superlativo Sarr. L’Ascoli in cassa la quarta sconfitta in campionato ed è costretto a rimanere in zona playout. Prima vittoria invece per gli ospiti, ora a quota 7 punti. Di seguito il VIDEO con le azioni salienti del match. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Glie tutti i gol del match tra, valevole per la sesta giornata del campionato di. I padroni di casa perdono di misura a causa della rete di Scavone siglata al 39′. Veneti che avrebbero meritato una vittoria decisamente più larga, negata solamente da un superlativo Sarr. L’in cassa la quarta sconfitta in campionato ed è costretto a rimanere in zona playout. Prima vittoria invece per gli ospiti, ora a quota 7 punti. Di seguito ilcon le azioni salienti del match.

sportface2016 : #SerieB Ecco gli highlights completi di Ascoli-Pordenone: per gli ospiti decide la rete di Scavone - SkyTG24 : Serie A, Inter-Parma 0-0: il match in diretta - sportli26181512 : Ascoli-Pordenone 0-1: Nel match valevole per la sesta giornata della Serie B, vittoria per 1-0 del Pordenone sull'A… - sportli26181512 : Athletic Bilbao-Siviglia 2-1: L'Athletic Bilbao batte 2-1 il Siviglia al termine di un’ottima rimonta. Nella ottava… - sportli26181512 : Brescia-Virtus Entella 2-2: Brescia e Virtus Entella si dividono un punto a testa. Nel match della sesta giornata d… -