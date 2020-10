Dal Pino: «Salary cap? Regole uguali in Europa» (Di sabato 31 ottobre 2020) «Sarebbe controproducente se in Italia facessimo i virtuosi e gli altri Paesi, le altre leghe, no: verrebbe depauperato il patrimonio tecnico del nostro campionato. Ecco perché ha fatto bene il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a scrivere alla Uefa affinché a livello europeo avvenga un allineamento sul tema dei salari». E’ questa la posizione del … L'articolo Dal Pino: «Salary cap? Regole uguali in Europa» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 31 ottobre 2020) «Sarebbe controproducente se in Italia facessimo i virtuosi e gli altri Paesi, le altre leghe, no: verrebbe depauperato il patrimonio tecnico del nostro campionato. Ecco perché ha fatto bene il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a scrivere alla Uefa affinché a livello europeo avvenga un allineamento sul tema dei salari». E’ questa la posizione del … L'articolo Dal: «in» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

riotta : Pino Scaccia, inviato di guerra dal cuor di leone @Tg1Raiofficial uomo buono e gentile, mio fraterno amico e colleg… - capuanogio : Dal Pino (presidente Lega @SerieA): “Spero che il Governo capisca, una volta per tutte, il valore del calcio come i… - Paolo_Bargiggia : Lettera di fuoco del presidente @FIGC @gagravina a @GiuseppeConteIT per contestare il provvedimento che toglie anch… - MondoNapoli : Serie A, Dal Pino: 'Abbiamo più alternative in caso di sospensione necessaria del campionato' -… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Dal Pino: «Salary cap? Regole uguali in Europa»: «Sarebbe controproducente se in Italia facessimo… -