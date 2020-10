Dal Pino racconta il suo Covid «È una sintesi di tutte le nostre paure e l’isolamento le amplifica» (Di sabato 31 ottobre 2020) Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, ha ribadito al Corriere della Sera la disastrosa situazione in cui si ritrova il mondo del calcio a seguito della pandemia, ricordando che si rischia in disastro se non arriveranno degli aiuti da parte dello Stato. «La demagogia, il populismo e la superficialità di giudizi vanno messi da parte. Il calcio ha un linguaggio universale, perciò chiedo al Governo che si possa ragionare di sistema: lavoriamo insieme, non contro». Il presidente parla di Covid ben sapendo di cosa si tratta dal momento che lui e la sua famiglia ne sono appena usciti «Il virus è difficile e imprevedibile da fronteggiare. Rappresenta una sintesi delle nostre paure a livello inconscio: la solitudine e l’isolamento, poi, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 ottobre 2020) Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal, ha ribadito al Corriere della Sera la disastrosa situazione in cui si ritrova il mondo del calcio a seguito della pandemia, ricordando che si rischia in disastro se non arriveranno degli aiuti da parte dello Stato. «La demagogia, il populismo e la superficialità di giudizi vanno messi da parte. Il calcio ha un linguaggio universale, perciò chiedo al Governo che si possa ragionare di sistema: lavoriamo insieme, non contro». Il presidente parla diben sapendo di cosa si tratta dal momento che lui e la sua famiglia ne sono appena usciti «Il virus è difficile e imprevedibile da fronteggiare. Rappresenta unadellea livello inconscio: la solitudine e l’isolamento, poi, ...

riotta : Pino Scaccia, inviato di guerra dal cuor di leone @Tg1Raiofficial uomo buono e gentile, mio fraterno amico e colleg… - capuanogio : Dal Pino (presidente Lega @SerieA): “Spero che il Governo capisca, una volta per tutte, il valore del calcio come i… - Paolo_Bargiggia : Lettera di fuoco del presidente @FIGC @gagravina a @GiuseppeConteIT per contestare il provvedimento che toglie anch… - sportli26181512 : Dal Pino: 'Il Covid mi ha messo paura. Il calcio perde 600 milioni, il Governo deve aiutarci o il rischio di un cra… - ItaSportPress : Dal Pino: 'Se necessario pronti a cambiare format per finire campionato Serie A' - -