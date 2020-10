Crotone, buone notizie: negativi i due membri dello staff (Di sabato 31 ottobre 2020) buone notizie in casa Crotone. I due membri dello staff del club calabrese, risultati positivi ai test svolti nella giornata di martedì, sono risultati negativi ai test molecolari effettuati nelle giornate successive. A comunicarlo è lo stesso Crotone Calcio attraverso una nota ufficiale. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020)in casa. I duedel club calabrese, risultati positivi ai test svolti nella giornata di martedì, sono risultatiai test molecolari effettuati nelle giornate successive. A comunicarlo è lo stessoCalcio attraverso una nota ufficiale.

