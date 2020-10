Crotone Atalanta 0-0 LIVE: Muriel si divora un gol (Di sabato 31 ottobre 2020) Allo Stadio Ezio Scida, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra Crotone e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Ezio Scida”, Crotone e Atalanta si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Crotone Atalanta 0-0 MOVIOLA 8′ Muriel si mangia un gol – Incredibile gol divorato da Muriel. Malinovskyi pesca il colombiano all’altezza del dischetto dell’area di rigore, Muriel tira ma Cordaz lo ipnotizza con un grande intervento 7′ Occasione per Reca – Penetra in profondità l’ex Atalanta e al limite dell’area ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Allo Stadio Ezio Scida, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Ezio Scida”,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 8′si mangia un gol – Incredibile golto da. Malinovskyi pesca il colombiano all’altezza del dischetto dell’area di rigore,tira ma Cordaz lo ipnotizza con un grande intervento 7′ Occasione per Reca – Penetra in profondità l’exe al limite dell’area ...

Atalanta_BC : Iniziamo così a Crotone! ?? Our #StartingXI presented by @Plus500! ?? ? #CrotoneAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : ???? Stadio Ezio Scida | Crotone #CrotoneAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - ecosdeportivos : RT @Datos_Champions: #SerieA???? // Fecha 6 31/10 Crotone vs Atalanta Inter vs Parma Bologna vs Cagliari 1/11 Udinese vs Milan Spezia vs Ju… - GA7_Official : Motivi per cui mi guardo Crotone-Atalanta: ? Per ammirare Gasperini, guru del calcio italiano ? Per studiare i mo… - fisco24_info : DIRETTA Serie A: Crotone Atalanta LIVE: Sono risultati tutti negativi al coronavirus i calciatori calabresi -