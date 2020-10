Coronavirus, torna l’incubo lockdown: ecco quali sono le Regioni e le città più a rischio (Di sabato 31 ottobre 2020) Coronavirus: la lista delle Regioni e della città dove può scattare il lockdown Per contrastare l’epidemia di Coronavirus ormai fuori controllo in gran parte d’Italia, il governo pensa a lockdown mirati in alcune Regioni e città: ma quali sono i luoghi dove potrebbe scattare al più presto una serrata? Secondo il monitoraggio condotto dall’Iss e dal ministero della Salute, e relativo alla settimana 8-21 ottobre, 11 Regioni sono classificate “a rischio elevato di una trasmissione non controllata di SARSCoV-2”. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Veneto, Liguria, Val D’Aosta, Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Toscana. In due di ... Leggi su tpi (Di sabato 31 ottobre 2020): la lista dellee della città dove può scattare ilPer contrastare l’epidemia diormai fuori controllo in gran parte d’Italia, il governo pensa amirati in alcunee città: mai luoghi dove potrebbe scattare al più presto una serrata? Secondo il monitoraggio condotto dall’Iss e dal ministero della Salute, e relativo alla settimana 8-21 ottobre, 11classificate “aelevato di una trasmissione non controllata di SARSCoV-2”. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Veneto, Liguria, Val D’Aosta, Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Toscana. In due di ...

Coronavirus e lockdown. I pessimi dati di venerdì 30 ottobre ... Per il momento la parola lockdown, che fino a pochi giorni fa era un tabù, è tornata assai di moda. L'ultima stima di Ats Milano Città ...

