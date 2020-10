Coronavirus | FASI | “Poca tutela per chi affronta l’emergenza in prima linea”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Federazione Autisti Soccorritori Italiani. “La Federazione Autisti Soccorritori Italiana si unisce al dissenso espresso dal personale soccorritore dell’emergenza sanitaria. In un momento particolare, dove il personale del 118 viene messo quotidianamente a dura prova nella gestione del contagio dovuto alla diffusione del virus Covid-19, risulta intollerabile che non venganoti nella giusta e doverosa maniera coloro i qualino l’emergenza inlinea. A nostro avviso in un momento pandemico di portata internazionale, non bisogna tralasciare nulla al caso. Per questo deve essere monitorato soprattutto chi è inlinea in questa grave crisi economica, sociale e sanitaria. Non solo per ...