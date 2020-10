Attentato a Nizza, fermato un terzo uomo per l'attentato a Notre-Dame de l'Assomption (Di sabato 31 ottobre 2020) Un terzo uomo di 33 anni è stato arrestato nell'ambito delle indagini sull'attentato terroristico compiuto giovedì nella basilica di Notre-Dame de l'Assomption a Nizza, in cui sono morte tre persone. ... Leggi su leggo (Di sabato 31 ottobre 2020) Undi 33 anni è stato arrestato nell'ambito delle indagini sull'terroristico compiuto giovedì nella basilica dide l', in cui sono morte tre persone. ...

