Xbox Series X S | il controller analizzato in un nuovo video

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Microsoft ha recentemente annunciato un evento streaming mondiale dedicato al lancio diX eS. Ora la società ha pubblicato ununboxing che si focalizza più che altro sull'analisi nel dettaglio delnext-gen.Ipresi in esame questa volta sono in tre varianti: Carbon Black, Robot White e Sports Blue. Il design modernizzato delwireless, è caratterizzato da superfici scolpite e geometria raffinata per un maggiore comfort durante il gioco. Oltre a questo ricordiamo che ilpossiede i pulsante aggiuntivo "Share" che consente di condividere in maniera veloce clip e immagini di gioco ...