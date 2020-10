The Witcher 2: la nuova incredibile armatura Nilfgaardian in una foto dal set (Di venerdì 30 ottobre 2020) I villain di the Witcher sembrano aver detto addio al look tutta pelle, come rivelano le nuove foto dal set che svelano una nuova incredibile armatura Nilfgaardian. La nuova foto dal set inglese di The Witcher 2 rivela la nuova incredibile armatura Nilfgaardian che farà la sua comparsa nei nuovi episodi della serie fantasy Netflix. Dopo Ciri e Yennefer, anche i villain di The Witcher avranno un upgrade nel look. L'armatura Nilfgaardian, rivelata dal fan site di The Witcher Redanian Intelligence, mostra l'aspetto assai diverso dal passato che avranno i soldati dello show. La foto ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 ottobre 2020) I villain di thesembrano aver detto addio al look tutta pelle, come rivelano le nuovedal set che svelano una. Ladal set inglese di The2 rivela lache farà la sua comparsa nei nuovi episodi della serie fantasy Netflix. Dopo Ciri e Yennefer, anche i villain di Theavranno un upgrade nel look. L', rivelata dal fan site di TheRedanian Intelligence, mostra l'aspetto assai diverso dal passato che avranno i soldati dello show. La...

