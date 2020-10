Terapie intensive sempre più sotto pressione: restano solo 477 posti per i pazienti Covid (Di venerdì 30 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (30 ottobre)Le Terapie intensive sono sempre più sotto pressione. Negli ospedali italiani, al momento, restano soltanto 477 letti posti letto dedicati ai pazienti Covid-19. In quattro Regioni la situazione è particolarmente delicata: Lombardia, Campania, Umbria e Valle d’Aosta hanno già esaurito i posti (il 30% del totale) che secondo l’Istituto superiore di sanità (Iss) possono essere riservati ai ricoverati Covid. Ieri s’è registrato ancora un balzo dei pazienti in terapia intensiva per Covid-19: +115 in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, 53 ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (30 ottobre)Lesonopiù. Negli ospedali italiani, al momento,soltanto 477 lettiletto dedicati ai-19. In quattro Regioni la situazione è particolarmente delicata: Lombardia, Campania, Umbria e Valle d’Aosta hanno già esaurito i(il 30% del totale) che secondo l’Istituto superiore di sanità (Iss) possono essere riservati ai ricoverati. Ieri s’è registrato ancora un balzo deiin terapia intensiva per-19: +115 in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, 53 ...

