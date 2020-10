Spezia-Juventus | l’ultima volta fu 1-1 con gol di Nedved

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 30 ottobre 2020) La garavarrà per la sesta giornata del campionato di Serie A. La Juve deve rifarsi dopo le recenti brutte prestazioni e la sconfitta in Champions League contro il Barcellona di mercoledì allo Stadium. Logiocherà per strappare punti all’avversaria dai colori sociali uguali. La squadra ligure ha 5 punti in classifica, appena 4 in meno della Vecchia Signora e la partita si prospetta tutt’altro che a senso unico. Le due compagini si sono incontrate l’ultimaal Picco nel 2007, in Serie B, dove l’ultimail club juventino incappò in un pareggio raggiunto al 93esimo con un gol di Pavel. Nel ritorno a Torino lo gli spezzini vinsero invece per 3-2. Domenica però le squadre si ...