(Di venerdì 30 ottobre 2020)- A due giorni daldella Lanterna contro il Genoa , Claudioanalizza l'attesissima sfida ai microfoni ufficiali della: "Come dico sempre, ognifa storia a sé e ...

clubdoria46 : #Ranieri: '#Derby? E' sacro, vogliamo far sorridere i tifosi della #Sampdoria' #sampdoriagenoa #derbydellalanterna - sportli26181512 : #Sampdoria, Ranieri: 'Il derby di Genova è sacro, azzera tutto': Il tecnico blucerchiato: 'Non c'è chi sta sopra o… - sportli26181512 : Effetto Ranieri sul derby di Genova: Samp favorita, Quagliarella il bomber più caldo: La classifica e i precedenti… - ItaSportPress : Sampdoria, Ranieri: 'Candreva si è rimesso. Derby partita a sé, ma senza tifosi...' - - sportface2016 : #SerieA | #Sampdoria, le dichiarazioni del tecnico Claudio #Ranieri a due giorni dal derby con il #Genoa -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ranieri

GENOVA - Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, commenta il tanto atteso derby di domani contro il Genoa al sito ufficiale del club blucerchiato: "Come dico sempre, ogni derby fa storia a sé e ...Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Genoa. DERBY – «Ogni derby fa storia a sé e azzera tutto. Non esiste la classifica, il ...