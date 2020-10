Palermo, la classifica fa paura: dodici partite in due mesi per tentare la risalita, la situazione (Di venerdì 30 ottobre 2020) “La classifica fa paura, la risalita passa da una lunga maratona”.Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta sui prossimi impegni del Palermo, che salvo ulteriori imprevisti ha ben 4 gare da recuperare: Turris, Catanzaro, Potenza e Viterbese. Così continuando il calendario rischia di diventare un rebus, ma sarà importante per i rosanero non steccare tutti recuperi in programma per provare a risalire di qualche posizione in classifica. "Il calendario di novembre, che paradossalmente avrebbe permesso al Palermo di rifiatare dopo un ciclo terribile, si trasformerà senza dubbio in una maratona di partite".Sono 8 le gare in programma a cui si vanno aggiungere le quattro rinviate per cause di forza ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Lafa, lapassa da una lunga maratona”.Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta sui prossimi impegni del, che salvo ulteriori imprevisti ha ben 4 gare da recuperare: Turris, Catanzaro, Potenza e Viterbese. Così continuando il calendario rischia di diventare un rebus, ma sarà importante per i rosanero non steccare tutti recuperi in programma per provare a risalire di qualche posizione in. "Il calendario di novembre, che paradossalmente avrebbe permesso aldi rifiatare dopo un ciclo terribile, si trasformerà senza dubbio in una maratona di".Sono 8 le gare in programma a cui si vanno aggiungere le quattro rinviate per cause di forza ...

