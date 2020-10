Nanni | Sospendere affitti delle palestre scolastiche

(Di venerdì 30 ottobre 2020) – “Raggi sospenda immediatamente i canoni di affittoe degli impianti comunali e di quelli della Città Metropolitana”. Così in una nota Darioconsigliere del VI Municipio. “Oltre ai pagamenti è opportuno che vengano riviste le scadenzeassegnazioni di questi spazi, dando una proroga di almeno due anni. Questo per dare la possibilità a queste polisportive di programmare e organizzare la loro attività quando ripartiranno, visto che il 2020 è stato un anno di inattività con costi ingenti, viste le varie disposizioni Covid alle quali hanno dovuto fare fronte”. “Dispiace dover ogni volta intervenire per ricordare ai 5 Stelle ogni cosa debbano fare, ma se si dimenticano ogni volta ...

Musica per cinema: da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre il festival diretto da Gianfranco Cabiddu continua online la sua quattordicesima edizione. Trasloca in rete la seconda parte di Creuza de ...