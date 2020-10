“Me ne vado”. Roberta Di Padua, umiliata, fuori dallo studio di Uomini e Donne. Un’altra ha preso il suo posto… (Di venerdì 30 ottobre 2020) Giornate tumultuose a Uomini e Donne. Dopo la lite in studio tra Gianni Sperti e Aurora, poi diventato un vero e proprio ciclone tropicale sui social dove accuse sono piovute da tutte le parti, il programma di Maria De Filippi subisce un altro duro colpo. Roberta Di Padua ha lasciato lo studio. La Di Padua, che oggi vive a Portocervo ed è assistente e segretaria presso uno studio privato, per tutta la vita ha rincorso il desiderio di trovare il grande amore, ragione per cui ha deciso di tentare la sorte nel programma Uomini & Donne di Maria De Filippi. Sulla sua vita prima della trasmissione sappiamo davvero poco, perché, nonostante non abbia problemi a mostrarsi di fronte alle telecamere, è una ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Giornate tumultuose a. Dopo la lite intra Gianni Sperti e Aurora, poi diventato un vero e proprio ciclone tropicale sui social dove accuse sono piovute da tutte le parti, il programma di Maria De Filippi subisce un altro duro colpo.Diha lasciato lo. La Di, che oggi vive a Portocervo ed è assistente e segretaria presso unoprivato, per tutta la vita ha rincorso il desiderio di trovare il grande amore, ragione per cui ha deciso di tentare la sorte nel programmadi Maria De Filippi. Sulla sua vita prima della trasmissione sappiamo davvero poco, perché, nonostante non abbia problemi a mostrarsi di fronte alle telecamere, è una ...

