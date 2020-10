LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: velocità alta in gruppo (Di venerdì 30 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10 Il gruppo non si è rialzato, anzi, la Deceuninck Quick-Step insegue ad alta velocità. 13.07 Tre corridori provano a lanciarsi all’inseguimento. 13.04 I quattro al comando sono Michal Paluta (CCC Team), Brent Van Moer (Lotto Soudal), Pim Ligthart (Total Direct Energie) e Alex Molenaar (Burgos BH). 13.02 La Caja-Rural aumenta l’andatura in gruppo. 12.59 Come di consueto inizio di corsa ricco di scatti. 12.57 Vanno via quattro corridori, vediamo se il plotone lascerà spazio. 12.52 Raggiunto il chilometro 0, parte ufficialmente questa decima tappa! 12.49 Il momento del via: A por la etapa 10! Moving out! The riders are rolling on for the 10 stage #LaVuelta20 ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10 Ilnon si è rialzato, anzi, la Deceuninck Quick-Step insegue advelocità. 13.07 Tre corridori provano a lanciarsi all’inseguimento. 13.04 I quattro al comando sono Michal Paluta (CCC Team), Brent Van Moer (Lotto Soudal), Pim Ligthart (Total Direct Energie) e Alex Molenaar (Burgos BH). 13.02 La Caja-Rural aumenta l’andatura in. 12.59 Come di consueto inizio di corsa ricco di scatti. 12.57 Vanno via quattro corridori, vediamo se il plotone lascerà spazio. 12.52 Raggiunto il chilometro 0, parte ufficialmente questa decima! 12.49 Il momento del via: A por la etapa 10! Moving out! The riders are rolling on for the 10 stage #La20 ...

17.55 DECLASSATO SAM BENNETT!!! La vittoria di tappa va a Pascal Ackermann. 17.20 Sam Bennett conquista la seconda vittoria della sua Vuelta a España 2020 ad Aguilar de Campoo av ...

