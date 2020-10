LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: Mitchelton e Deceuninck all’inseguimento dei 4 battistrada (Di venerdì 30 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.36 Grande forcing anche da parte dell’Astana che ha in Alex Aranburu uno dei super favoriti del giorno. 14.32 Mancano ancora 60 km prima dell’unico GPM di giornata, l’Alto de San Cipriano. 14.28 Intanto ecco le dichiarazioni pre tappa di Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) in merito alla squalifica subita nella giornata di ieri: “È stato strano. Per prima cosa il ragazzo della Trek-Segafredo, Liepins, era d’accordo con me dopo la linea del traguardo, quindi sono rimasto sorpreso che tutto fosse cambiato. Ho dato la mia opinione ai commissari, dicendo che mi sono mosso per proteggere me stesso e per la sicurezza dei corridori dietro. oggi sembra una tappa piuttosto difficile con un finale ripido; quindi ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.36 Grande forcing anche da parte dell’Astana che ha in Alex Aranburu uno dei super favoriti del giorno. 14.32 Mancano ancora 60 km prima dell’unico GPM di giornata, l’Alto de San Cipriano. 14.28 Intanto ecco le dichiarazioni predi Sam Bennett (-Quick Step) in merito alla squalifica subita nella giornata di ieri: “È stato strano. Per prima cosa il ragazzo della Trek-Segafredo, Liepins, era d’accordo con me dopo la linea del traguardo, quindi sono rimasto sorpreso che tutto fosse cambiato. Ho dato la mia opinione ai commissari, dicendo che mi sono mosso per proteggere me stesso e per la sicurezza dei corridori dietro.sembra unapiuttosto difficile con un finale ripido; quindi ...

