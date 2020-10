Lamorgese risponde a Salvini | «Nizza nostra responsabilità? I decreti sicurezza hanno creato insicurezza»

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Il ministro Lucianasualle accuse di Matteoe degli altri partiti di opposizione. Questi ultimichiesto scusa al popolo francese per il fatto che l’attentatore della cattedrale di, Brahim Aoussaoui – che ha ucciso tre persone con un assalto al coltello -, sia sbarcato a Lampedusa nel mese di settembre e sia stato lasciato libero di attraversare il confine per arrivare in Francia. LEGGI ANCHE > Le cose che non tornano in Matteoche chiede le dimissioni diper l’attentatore disbarcato a Lampedusasue la risposta a«Il tunisino non era stato segnalato né ...