Lamorgese: 'Basta polemiche, non abbiamo responsabilità'. Salvini: 'incapace, vada via' (Di venerdì 30 ottobre 2020) "Dobbiamo essere vicini alla Francia e ai Paesi europei perché questo è un attacco all'Europa. Lampedusa è la porta d'Europa". Così si è espressa stamani la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 30 ottobre 2020) "Dobbiamo essere vicini alla Francia e ai Paesi europei perché questo è un attacco all'Europa. Lampedusa è la porta d'Europa". Così si è espressa stamani la ministra dell'Interno Luciana...

Azzurra826 : ??'Non c'è responsabilità da parte nostra, anzi è colpa dei decreti di sicurezza' (#lamorgese). ?? Negano l'evidenza… - GaleazzoPietra : Gli inquirenti francesi e dell’antiterrorismo che stanno cercando i contatti italiani del terrorista islamico tunis… - giorgiovascotto : RT @ilfoglio_it: 'Il governo usi i decreti legge affinché siano emendabili dalle opposizioni'. E sul caso del tunisino di Nizza sbarcato a… - kastalrogo : ...la kompagna vicedirettrice di #Radio1Rai lascia un violino scordato in sottofondo che strimpella 'bella ciao' e… - satyagrahaaa : Lamorgese: 'Basta con le polemiche'. Neanche in questa occasione una parola di autocritica, un ripensamento, nulla… -